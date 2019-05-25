四季酒店賭場搶籌碼案拘3男1女　疑犯事前曾喬裝到場視察環境

澳門司警聯同內地警方1天之內閃電偵破周五（24日）凌晨在四季酒店旁的百利宮賭場搶籌碼案，並拘捕3男1女內地人，及起回全部涉案籌碼。珠海警方拘捕2名涉案主犯，司警則在澳門拘捕一名內地女子，她與其中一名在珠海落網的主犯為情侶。同案中亦拘捕一名涉嫌與女疑犯兌換籌碼的內地男子。



事發在周五凌晨5時22分，兩名內地男子戴口罩闖入賭場酒店二樓高額投注區，先用胡椒噴霧襲擊駐守於投注區外一名保安人員，再衝入賭場其中一張營運中的賭枱重施故技，用胡椒噴霧襲擊賭枱上一名荷官，迅即搶走31個面額10萬港元的現金籌碼後逃走。司警表示，整個搶劫過程只發生了2至3分鐘，期間賭場保安一度追截疑犯。司警則在10分鐘內得悉事件，但兩名疑犯得手後沿酒店內商場四通八達的通道逃往金沙城外，再分別登上兩輛的士逃去無蹤。



司警隨即對案件展開偵查，透過賭場監控片段，發現案中鄧姓男疑犯曾男扮女裝進入現場酒店「踩線」，並在周五凌晨與同黨帶同胡椒噴霧及口罩到現場，見事機成熟即犯案，再按踩線時計劃的路線逃走。司警隨即根據「天眼」等監控片段，發現兩人曾在中區一間快餐店與女疑犯接觸，更多次轉乘不同交通工具，期間不時更換衣着，最後在早上先後經關閘離境。司警在掌握兩人身份後立即通報內地警方協助，珠海警方立即採取行動，於傍晚成功拘捕兩名男疑犯，目前由珠海警方對兩人作進一步調查。



由於相信兩人接觸的女子與案件有關，司警透過「天眼」一直對她尾隨監視，發現有人案發後曾到路氹城一間賭場「打散」一個10萬元籌碼，並透過一名內地男子將10萬元籌碼兌換成現金。司警先拘捕兌換籌碼男子，再繼續尾隨監視女疑犯，至晚上司警見時機成熟，立即採取行動，並在該女子在路氹城一間酒店租住的房間內起回籌碼。



案中負責搶劫賭場的兩名內地男子分別姓鄧和姓屈，年齡分別為37及27歲，都是內地居民，犯案後潛逃內地在珠海落網。另一名20歲姓相的內地女子，與姓鄧男疑犯為情侶關係。至於在路氹娛樂場負責接贓的40歲何姓男子，交收時被司警截獲。警方以搶劫罪、禁用武器、加重傷害身體完整性對首三名疑犯落案起訴，並對姓何疑犯控以贓物罪。