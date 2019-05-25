東方日報A1：做官黑白不分　做人含糊不清

去年一月上任律政司司長的鄭若驊醜聞纏身，近日再被揭發涉於在任期間仍參與三宗仲裁案，惹來「秘撈」之嫌，鄭若驊昨早約十時半首度開腔回應事件，僅指自己已辭任相關案件的仲裁員，未有正面回應相關案件有否作出申報，以及是否在上任之初獲批繼續處理六宗仲裁案件之列，而事隔近九小時，鄭於晚上約七時半終證實最新揭發的三宗仲裁案，其中一宗無申報，她死撐是毋須申報，因上任前已辭任相關案件仲裁人職務。有學者直斥鄭若驊「做官黑白不分、做人含糊不清」，有立法會議員更指鄭有可能觸犯公職人員行為失當罪，已去信要求廉政公署徹查事件。



二○○八年成為亞洲首位女性出任特許仲裁學會主席的鄭若驊，於去年一月六日履新律政司司長時，獲特首破例准許在上任後繼續處理六宗私人執業的仲裁案件，並指該六宗案件是「接近完成」及「已完成審理」。不過，世界銀行轄下的國際投資爭端解決中心（ICSID）文件顯示，鄭若驊上任後有三宗由她處理的仲裁案根本未到「完成審理」階段，甚至未開始正式審理，鄭若驊分別在上任後三日、近一個月及近三個月後才辭去仲裁員職務。



涉事的三宗仲裁案，分別涉及加拿大公司Gabriel Resources與羅馬尼亞政府的投資爭議（羅馬尼亞案）、捷克電力公司ENERGO-PRO a.s.與保加利亞政府的投資爭議（保加利亞案），以及英國太陽能設備公司Eiser與西班牙政府的投資爭議（西班牙案），當中鄭若驊獲委任為西班牙案的「專責委員會」三名委員之一，並在去年三月廿三日作出初步裁決，相關文件有鄭若驊簽名作實，她至四月四日才辭任。



至於另外兩宗仲裁案，鄭若驊均出任仲裁庭主席，當中在羅馬尼亞案，鄭在去年一月十六日及三十日、即上任律政司司長一個月內，仍以主席身份發出兩道程序命令（procedural order），最終至去年二月七日才請辭。保加利亞案則仍在審議中，申訴人近日更要求提交新證據，鄭若驊則於去年一月九日辭任仲裁庭主席。



鄭若驊昨早首度開腔回應事件，稱上任時向特首申報有六宗仲裁案要處理，但未有直接回答最新揭露的三宗是否在已申報之列，只稱該三宗仲裁案她已不是仲裁員，惟仲裁案件仍會繼續進行，強調仲裁案件進度與她有沒有參與不掛鈎，她已無再處理任何仲裁案件。



直至晚上，鄭事隔大半日第二次回應事件，稱最新揭露的三宗仲裁案，其中兩宗是在她上任司長一職時，已向特首申報的六宗個案之內，至於餘下一宗是毋須申報，因她上任前已辭任相關工作。對於文件顯示最新揭發三宗仲裁案未到「完成審理」階段，與特首辦聲稱六宗仲裁案已「完成審理」，鄭被問及是否講大話時無正面回應。



身兼大律師的立法會議員楊岳橋分析，鄭若驊的行為極有可能觸犯公職人員行為失當罪，批評她涉漏報是「有好大問題」。他指出，鄭出任公職時已被質疑其誠信，現時在處理專業工作時更被質疑涉利益衝突，認為鄭的誠信有問題，若由鄭繼續跟進香港的司法事宜，會雪上加霜。



立法會議員鄭松泰形容，鄭若驊的回應明顯是轉移視線，「身有屎」，是刻意迴避問題，批評事件會影響公眾對整個律政司部門的信心，促請政府和司法機關要就事件作初步調查，包括鄭是否有蓄意隱瞞事件。



曾任廉政公署調查員的民主派議員林卓廷亦批評，鄭的態度非常迴避，甚至是引起公眾更大質疑，他透露已去信特首和廉署質疑鄭是否有蓄意隱瞞、當中是否已違反問責官員及行政會議成員的利益申報制度，希望廉署徹查事件。