東網透視：劏房戶掛滿膠袋衣服 　義工教改造騰出空間

「仔女以前要喺床上面做功課同玩，覺得自己無能力畀到更好佢地；依家有空間玩，住得舒服、開心好多！」單親媽媽Holly與1對仔女2年前搬進佐敦150平方呎劏房，不諳執拾的她只知將東西全塞在鐵架上，全屋掛滿擺放雜物的膠袋，一家衣服全掛在睡床上的竹枝上，4呎床是唯一活動空間。幸得義工隊進行家居大改造，「蝸居」變得「窩心」，她臉上藏不住笑意。



Holly育有11歲女兒和7歲兒子，她憶述家居未改造前雜物亂放，「(仔女)做功課趴在床上做功課，連玩都無空間，唔知可以點改變，只係覺得畀唔到好環境佢地」，當感到家居壓迫感大，情緒容易變得負面，「小朋友一唔執玩具，見到無曬位，就會好炆好易爆。」



去年她經教友介紹得悉香港中華基督教青年會「空間大改造」計劃，專為油尖旺區劏房戶改善居住環境，遂聯絡社工申請。她表示，義工家訪後教導她如何分類收拾雜物，又幫她移動梳化騰出通道，將大床換成碌架床，並添置衣櫃、書櫃、小書桌和可收藏的餐桌等。不消2個月，蝸居由原本寸步難行，變成現時子女可坐在地上玩開餐館遊戲，三口子多了共同閱讀的親子時間，親子關係更進一步。



青年會與社區設計義工組織「COMMA起動社」前年合作開展為期2年的計劃，並獲得UBP銀行支持，至今已協助約30個劏房戶，每戶改造預算約8000港元至10000港元。青年會協調幹事施文欣指，油尖旺區有不少舊樓，基層家庭3至4人屈居於百餘呎劏房，爭執比一般家庭多，冀透過改變劏房戶的居住環境，促進基層家庭的親子關係，提升兒童的自尊感，期望計劃可延續，幫助更多有需要街坊。



本身是建築師的COMMA創辦人霍汝聰表示，團隊冀用設計及工程方面的專業知識幫助街坊，改造劏房其中一項困難，是不能如一般家庭在裝修時暫時遷出，團隊需分開數次上門局部安裝家具，加上改造預算有限，義工要到處搜羅適合的二手家具，盼在限制中運用創意，令劏房街坊可有舒適的安身之處。