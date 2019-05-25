2賊連環爆竊洪水橋5單位　擸走逾46萬財物

元朗發生連環爆竊案。昨晚(24日)8時許，洪水橋大街新李屋村一村屋，女戶主發現窗戶懷疑被撬開，內有搜掠痕迹，懷疑發生爆竊案。警方到場調查期間，發現同村另外兩間村屋亦有相同情況。經點算後，第一及第二間村屋沒有財物損失，第三間村屋則有4個手袋、一個錢包及約2千港元現金被偷走，損失的財物總值約12.6萬港元。



至晚上9時50分，警方其後接獲洪雅路一單位住戶報案指窗戶懷疑被撬開，內有搜掠痕迹，懷疑被爆竊。經初步點算，有2隻手錶、一批首飾、一部手提電腦及約9萬元現金不見了，損失的財物總值約33.7萬港元。警方在調查期間亦發現另一單位的窗戶懷疑被撬開，經點算後沒有財物損失。



經初步調查，案件列連環爆竊，合併交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝兩名賊人，其中一人年約30至40歲男子，身高約1.7米，中等身材，案發時戴黑白雙色鴨舌帽，身穿灰色上衣、黑色長褲、黑色運動鞋及攜有一個黑色背包；另一名賊人年約30至40歲男子，身高約1.7米，中等身材，案發時戴白色鴨舌帽，身穿灰色上衣、卡其色長褲及黑色運動鞋。

