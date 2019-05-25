修訂逃犯條例直上大會審　張建宗指是為勢所迫

立法會內務委員會通過支持將《逃犯條例》修訂直上立法會大會審議。政務司司長張建宗今早(25日)出席電台節目時表示，政府的初衷是希望透過在立法會成立法案委員會討論，可惜歷經4次會議都陷入僵局，政府將修訂直上大會恢復二讀是出於無奈，為勢所迫。



對於目前仍有個別商會反對修訂條例，張稱社會上有人因對條例認知不足，或者甚至「蓄意」誤解，所以反對修例。而且不幸地有部分人士，包括議員到訪外地時發放錯誤訊息，故政府會做好全方位解說工作。他強調香港有極之活躍的傳媒監察政府，形容司法制度是「勇猛的獨立」，所有逃犯移交個案都會在陽光下接受審理，透明度相當高。



政府昨日舉行簡介會，向問責官長及部門首長講解《逃犯條例》。張指簡介會是希望讓司局級官員更了解和掌握政策，澄清誤解。他又透露政府每月都會舉行相類會議，討論有爭議的議題，故不存在就條例修訂向公務員團體施壓，強調修訂是政策問題，不是政治或選舉性質。他又指，有關修訂對香港是好事，不希望香港成為最自由的罪犯窩藏地，公務員團體表態支持亦是合情合理。



出席同一節目的保安局局長李家超表示，是否再修訂可移交罪行判刑的門檻，要考慮好多問題，因有關更改不只影響香港，亦影響其他希望引渡的國家，目前正研究一些與香港多接觸、多互動地區的法例。李強調，只有在兩地都有的罪行，即是符合雙重犯罪原則，才能夠移交逃犯，因此記者採訪，及在香港出售禁書等行為，都不可能成為移交個案。至於棄保潛逃的人士，他指警方和律政司會研究如何處理。



李又指由於法案委員會無法運作，政府惟有用其他方法，向市民解釋修例的理由、目的、法律原則和政策考慮，若立法會保安事務委員會就修例召開會議，他樂意出席。