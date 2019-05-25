「沒有保護罪」防虐兒　法改會成員：道德最低尺度

法律改革委員會早前建議增設「沒有保護罪」，若照顧者因未有保護兒童或易受傷的成年人，而導致他們嚴重受傷或死亡，可被判監15至20年。法改會轄下的「導致或任由兒童或易受傷成年人死亡個案小組委員會」成員熊運信今(25日)在電台節目表示，委員會希望透過訂立新罪行，帶出人人都應保護兒童及易受傷人士的訊息，形容法律只是「訂出道德的最低尺度」。



本身是律師的熊運信表示，社會上不時有虐兒的刑事案件，不少人更受到長時間的虐打，惟這些受害人無能力複述事發經過，而疑犯會保持緘默或互相推諉卸責，受害人的家庭成員又往往為了包庇疑犯而默不作聲，致疑犯可能逃脫謀殺或誤殺的控罪。熊指控方無奈地控告疑犯較輕微罪行，但該項罪行不足以反映加諸受害人身上的傷害嚴重程度。



他指，這些事件是刑法中一個重要課題，委員會希望可以堵塞此法律漏洞，以達致保護兒童及易受傷害人士之餘，又可不侵害疑犯得到公平審訊的權利。委員會冀新罪可讓市民知道自己有責任保護兒童或易受傷害成年人，若不認真履行此責任，有可能要負刑責。