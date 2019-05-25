工務小組通過人工島研究撥款　涉款5.5億元

立法會工務小組委員會今日(25日)繼續審議涉款逾5.5億港元，就香港島和大嶼山之間的中部水域興建人工島進行相關研究。主席盧偉國於會議開始不足1小時宣布「劃線」，引起泛民議員不滿並提出中止待續，最後以16票贊成、20票反對否決中止待續。工務小組最終以20票贊成、16票反對下通過支持項目，稍後將交予財務委員會審議。



議員鄺俊宇表示，希望政府能於會上告訴市民公帑用得其所，惟一直未能解決疑慮，直言項目「每一蚊都係公帑」，必須要問得清清楚楚、明明白白，不滿項目仍未有充分討論便劃線，故有需要提出中止待續以爭取更多時間向政府了解更多。



議員郭家麒指出，整個東大嶼填海計劃耗資1萬億港元，金額等同醫管局十多年的開支，而社會不少弱勢等待政府援助但只得數億港元，直言工程通過便「無得翻身」，投放金錢作研究後亦要「焗做」如同倒錢落鹹水海，所以要盡力避免政府一錯再錯。



議員尹兆堅批評盧偉國劃線決定是「唔衰攞嚟衰」，結果只會因快得慢，直言議員只是提出技術問題，追問認真，而今次項目是爭議大，對香港影響深遠，所以理應有長時間討論，重申劃線決定必惹爭議。



議員鄭松泰認為政府沒必要花5億多港元作研究，因為連接堅尼地城及東大嶼都會的技術性研究才於2016年完成，質疑今次再作研究代表早前研究經費已倒落鹹水海，以及當時判斷失誤而白白浪費近1億港元公帑。



而議員劉國勳則指出香港必須多管齊下開拓土地，而土地供應小組的諮詢說明市民支持填海。他續指，立法會發展事務委員會曾辦公聽會，加上之前的工務小組都有處理不少技術問題，直言是有議員選擇充耳不聞。