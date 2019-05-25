氣候博物館嘉年華　土炮碎膠機教授塑膠回收

為令市民警醒氣候變化的影響，香港中文大學賽馬會氣候變化博物館於今明兩天(25至26日)在馬鞍山新港城中心舉辦「環保嘉年華2019」，設立「流動賽馬會氣候變化博物館」，且有「綠識原音」音樂表演、可持續發展資訊及遊戲攤位等，向公眾傳遞有關氣候變化及綠色生活的資訊。



中大賽馬會氣候變化博物館副館長林滙哲表示，今年的環保嘉年華規模最大，邀請6個環保團體設6個互動攤位推廣環保節能。其中一個由大會設計的流動遊戲機，以競賽方式，將減排的元素融入遊戲當中，如以拍節奏等形式了解種樹的要素，又會調節太陽能板角度吸收最大的太陽折射，讓市民在玩樂中了解減排措施，料活動可吸引4至5萬人參觀。



青年團體「蒲窩」今年首次參加嘉年華，並向一個環保團體借出自製的「土炮碎膠機」， 向公眾展示塑膠回收過程。蒲窩項目主任蔡恒輝指出，塑膠有7種分類，如瓶身與瓶蓋其實屬不同類型的膠，需要分類回收，但市民普遍不了解箇中原因，希望透過展示，宣傳塑膠分類回收及乾淨回收的信息。



環境局局長黃錦星在嘉年華啟動禮表示，根據2030年減碳新目標，香港每年的人均碳排放將由目前的5.7公噸減至3.3公噸。港府會制定相關行動減少碳排放，其中去年10月推出的上網電價，至今已收到3000多宗申請，兩間電力公司已審批當中八成申請。他續指，政府已要求兩電逐步淘汰燃煤發電，目前全港有一半用燃煤發電，目標明年年底將燃煤發電比例減至兩成，望2030年全面淘汰。