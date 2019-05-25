地盤鐵柱鬆脫撼吊機　傷者命危

黃竹坑香葉道28號一個建築地盤，昨晚(24日)6時許，一名姓黃（48歲）工人利用吊機，吊起一支約12米長、直徑約68厘米的鐵柱時，鐵柱意外鬆脫撞毀吊機操作室，黃嚴重受傷被困。事主送院搶救後，情況危殆。



工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文今早(25日)到過出事地盤外視察。從高處拍得照片所見，相信意外很可能在鑽炮套鐵管期間發生。當吊臂機把炮吊起並準備套入鐵管時，懷疑轉桿脫位，導致炮脫離炮帽下墮。炮的其中一段壓在圍街板的工字鐵上，而鐵管近地下一部分則打中吊臂車駕駛室，以致操作員嚴重受傷。該會認為有機會因轉桿未有鎖好出事。



該會組織幹事昨晚已在醫院探望家屬，提供情緒支援。工人臉部及手部受傷嚴重，該會將繼續密切跟進工人及家屬的需要，並提供輔導和一切可行的協助。



工業傷亡權益會亦要求該地盤必須停工，勞工處必須徹查事件有無涉及違反安全法例。如發現任何違法，應作出檢控。



該會續指，意外可能涉及打樁鐵柱吊運時纜索斷裂，以致撞毀駕駛室。按照《起重機械及裝置規例》，起重裝置須在使用前進行檢查；纖維纜索以六個月為周期進行徹底檢驗。

