佔中案多2人上訴　學者指律政司唔覆檢刑期疑放生

違法佔領行動再有定罪者提出上訴，有消息指，早前被法庭判處緩刑2年的李永達及鍾耀華就定罪提上訴。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現時再有兩名佔中定罪者就定罪提出上訴，但律政司仍然未有就各人刑期提出覆檢，有刻意放生眾人之嫌，而判詞指李永達和鍾耀華因公職關係和年紀尚輕而毋須入獄，批評當中理據不足。



陳又指，多名佔中搞手至今逍遙法外，包括壹傳媒黎智英等人，律政司至今仍不作控告，敷衍市民公眾，難彰顯公義，部分人判刑只是緩刑，沒有阻嚇性之餘，更是變相鼓勵他人犯罪。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，兩人為定罪提出上訴，反映兩人即使獲放生亦未有就自己過錯反省悔過，「律政司都應該反省寬容處理兩人煽惑暴亂，非法集結，擾亂社會的罪行時判處緩刑是否過輕，沒懲戒作用」。他認為是次上訴正是對判決最大諷刺。



王又批評，律政司「hea對」佔中發起人是不負責任，未有堅持自己的法律責任。即使早前控告9人，亦是相隔數年才行事，足證港府縱容包庇，更等於鼓勵他們以為自己無罪。



佔中案其餘6名被告，包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、邵家臻、張秀賢和黃浩銘，均於本月9日就定罪及刑期提出上訴。