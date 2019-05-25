香園圍公路路牌唔清晰　區議員憂塞爆吐露港公路

香園圍公路明早(26日)8時通車，據悉土木工程拓展署及運輸署近日陸續安排各持份者視察公路。大埔區議會交通及運輸委員會主席劉志成表示，數天前獲土拓署安排巡視公路情況，發現路牌有改善空間，已向署方反映。他擔心通車後對本來擠擁的吐露港公路，帶來車流負擔。



劉指，香園圍公路對新界東北居民而言方便快捷，但當日巡視時發現，由蓮塘口岸經龍山隧道出來時，路牌只寫上「九龍」及「粉嶺」，惟出來後的路段其實屬大埔區範圍，希望署方加上「大埔」路牌，以免駕駛者混淆。現時大埔居民早上出市區幾乎「朝朝都塞車」，他擔心香園圍公路會為吐露港公路帶來額外流量，令大埔至大老山隧道路段「塞上加塞」，要求運輸署做好監察。



香港陸路客貨運輸議會主席蔣志偉亦稱，運輸署本月初已安排業界視察環境，留意到行車時間短，道路快捷方便，可幫助過境貨車司機節省時間。



香園圍公路全程11公里，造價高達240億港元，料日後由沙頭角萊洞到粉嶺九龍坑，車程由15分鐘縮至4分鐘；由香園圍至九龍坑，車程更由24分鐘縮至8分鐘。