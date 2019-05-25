網民熱話：巴士阿叔騎呢坐姿　網民揶揄好功力

坐巴士最重要顧及安全，適當坐姿必不可少，如果坐得太「騎呢」，巴士一旦急煞，分分鐘發生意外。有網民拍到一名男乘客在巴士上攤坐在座椅，雙腳「晾」上扶手附近位置，姿勢非常搶眼。



網民Hank昨日（24日）在Facebok群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」上載圖片，一名大肚腩中年男子坐在巴士上層樓梯後方座位上，背部挨在坐墊，臀部瀡出座椅外，並除鞋將雙腳擱在扶手附近位置。疑因體重關係，阿叔要用單手撐着身體，才不致跌落地。拍照網民直言，「如果你腳部不舒適，你可以到樓下坐，不要使人有皮膚問題」。



有網民就「大讚」男子犀利，「要好有功力先得，落車會不會腳痺」，不少網民認為這種坐姿一點不輕鬆，「佢咁坐姿，腰椎位承受壓力超大」、「如果巴士重dup（急煞）...佢就真係摺埋攝咗入條嚹度」。由於其行徑頗惹人反感，有人出言諷刺，「如果有痔瘡好心佢帶私家水泡上車充氣跟住坐啦，再唔係就企吓啦！」



網民有話說



Shum Shum：奇人異事



杜山雄：佢咁坐姿以為好型，腰椎位承受壓力超大，真恭喜佢好快癱！



Kam Fuk Cheung：收埋佢對鞋或者掉咗佢對鞋



Zeta Zeta：又一隻無脊椎生物



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