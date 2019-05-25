傑出中學生領袖入圍者頓悟　改變金錢至上人生觀

為嘉許對學校及社會有承擔的中學生領袖，學友社今(25日)舉行「傑出中學生領袖」選舉閉幕暨頒獎禮，今屆共有31位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。有獲十大傑出中學生領袖的學生認為，現時社會缺乏創新思維，勉勵年輕人持續進修，學習不同事情。



獲十大傑出中學生領袖的中五生陳穎琳指，今次面對全港不同的學生領袖，可謂精英中的精英，學會尊重與聆聽別人意見，反思自己，亦明白到自己的定位，「唔係咩都要爭住做」。她表示，改變社會是年輕人責任，她會不斷學習新事物，令自己進步。



入圍的中五學生徐子軒表示，參加計劃前人生目標之一是成為商人，以賺錢為目標，參加計劃後發現社會有很多問題需要解決，改變了自己賺錢為本的人生觀，希望日後從商時會在自家產品或服務中加入社會議題，引起大家關注。他稱，上大學後計劃舉行不同工作坊或分享會，把自己的知識及經驗與大眾分享。



另一入圍的中四同學趙爾納表示，計劃中會包括社會實踐計劃，今年他們以環保為題推出一系列活動推廣環保，包括擺街站及網上宣傳等，學到書本上學不到的東西，如與人溝通、解難能力，亦擴闊個人視野。他指參加計劃後，發現原來「中學生做少少嘢都可以影響人，唔係乜都做唔到」，希望將來從事教育工作，為社會服務。

