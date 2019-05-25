國泰飛澳洲航班壞機急降　延誤逾16小時

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空又再出現航班大延誤！一班原定昨日(24日)由香港前往澳洲墨爾本的國泰航班疑因引擎故障，需在當地達爾文國際機場臨時降落，連累大批乘客在當地滯留。有受影響乘客怒斥國泰安排離譜，滯留逾16小時僅安排一餐膳食，且其安排的接駁航要翌日(25日)凌晨時分才抵達目的地，令他們面臨「三重損失」，要求國泰作出賠償。東網已向國泰查詢情況。



黃先生與友人昨日凌晨零時17分，乘搭國泰航班CX105，由香港前往墨爾本，原定在香港時間約早上11小時抵達，惟航班進入澳洲上空後疑因引擎故障，機上隨時發出廣播，指要在達爾文機場降落並進行緊急維修，預計要7個小時才有接駁航班前來接載他們。



黃與友人無奈接受現實，約在早上10時30分落機，並前往禁區內的一間咖啡店用膳，因國泰指會提供約30澳元(約162港元)膳食津貼予他們。不過，10小時過去，仍沒有任何接駁航班的資訊，加上該機場內國泰職員早已不知去向，簡直如同進入「無人之境」，「人哋成日話國泰delay，又唔肯賠償，以前唔信，我依家就信啦，佢哋啲服務真係好差。」



至傍晚近6時，機場內顯示航班狀態的螢幕終出現國泰接駁航班的訊息，惟黃先生卻是先喜後悲，原因是該航班要在凌晨3時許才抵達墨爾本，屆時所有公共交通工具均已停駛，估計要再花費數百元「的士錢」才能抵達酒店，慨嘆是次「三重損失」全拜國泰所賜，即失行程、失酒店及失車費，「就算佢唔賠番啲酒店錢畀我，最基本都係畀番啲車錢我呀」，又揚言經歷是次旅程後，會慎重考慮會否再選搭國泰出行。



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