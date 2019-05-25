放寬實習期　梁栢賢冀年底前可增聘50名海外醫生

香港公營醫療系統千瘡百孔，有政黨今午(25日)舉行論壇，討論公營醫療系統的問題及改革方向。與會的醫院管理局行政總裁梁栢賢表示，一直有20多名海外專科醫生等候來港行醫，自醫委會放寬實習要求後會再多20名海外醫生符合資格，希望年底前可增聘約50名海外醫生。



梁指，社會上提出的公私營醫療合作，在專科醫生層面上要小心運用，他指醫管局的責任是培訓專科醫生，若有公私營合作培訓專科醫生，可能容易讓他們流入私人市場，而不能挽留他們在公營體系，有機會演變成「錢跟醫生走」。



食物及衞生局局長陳肇始表示，首間地區康健中心會於9月正式投入服務，能夠增加市民預防意識，做好把關工作，減少依賴公營醫療體系，期望康健中心的政策能夠擴展至全港各區。



病人政策連線主席林志釉認為，醫管局的主要決策人都來自「達官貴人」，他們較少使用公立醫院服務，質疑他們對醫院人手不足、輪候時間長等認知程度不足。他又指，醫管局有大會成員，每次開大會時出席率相當低，認為「應該盡快炒咗佢」。