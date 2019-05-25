政黨倡「聯廈聯管」　助三無大廈改善治安衞生

截至2016年，全港有逾5000幢「三無大廈」，即無業主立案法團、無居民組織及無物業管理公司，即使出現衞生及治安問題亦「無王管」。有政黨批評民政事務署2011年推行的「大廈管理專業顧問服務計劃」成效差，截至2017年3月僅為2400幢大廈服務，建議政府增設為期一年的「聯廈聯管」先導計劃，設立如樓宇管理體驗版的「三無大廈託管服務」，由民政事務署統籌，招標聘請具規模的物管統一管理，以旺角大南區為試點。



油尖旺區議員李思敏表示，三無大廈無法團，即使少數業主願意協助大廈建決問題，但亦無權管理，而不少唐樓改建成劏房，住客非業主，並不着緊大廈，亦有年長業主已遷至老人院，無法聯絡及授權管理，故政府推行的顧問服務計劃亦未能成功接觸到業主，成立法團十分困難。李又指，即使有心人想成立法團，亦因法律問題而卻步。



深水埗基隆街的街坊張先生表示，目前大廈衞生問題差，「老鼠咁大隻貓」，因街坊貪方便將垃圾放在樓下，吸引老鼠入大廈，又曾試過被人偷去大廈的避雷針銅線，曾成立法團但因財政及法律責任問題而失敗。雖然有洗街車清潔街道，但他認為無法解決問題，批評政府「頭痛醫頭，腳痛醫腳，將錢放喺唔等使地方」。



李思敏又指，託管服務目的是希望居民接觸到大廈管理的好處會延續管理，繼而成立法團自行管理，即使成效不彰，但起碼已聘請清潔工清潔大廈、維修鐵閘等，解決實際需要。

