批公營房屋政策傾斜長者　團體冀正視青年置業

公屋聯會與關注青年住屋聯席於今(25日)舉行圓桌會議，討論香港青年住屋困境與出路。嘉賓之一的立法會議員鄭泳舜批評政府對有置業需求的青年支援不足，例如專為青年而設的青年宿舍興建進度太慢，「政府口講要照顧青年但未照顧到，情況唔理想！」



公屋聯會於去年與16個青年團體成立「關注青年住屋聯席」，於上月至本月期間發起聯署行動，最終收集到近7000名市民簽名，要求政府推行專屬青年的住屋政策。在是次會議中，立法會議員鄭泳舜直斥港府回應青年置業需求時往往「雷聲大雨點小」，以青年宿舍為例，興建步伐太慢，至今僅有一個項目已告落成。他又提到市建局位於土瓜灣的首置上車盤反映熱烈，約80%申請者都是八、九十後青年，反映首置盤有市場需要，建議政府推動更多機構推出首置項目，協助青年上車。鄭亦提議目前主要由民間機構推行的過渡性房屋項目可包含更多青年元素，例如為基層青年提供過渡單位等。



聯席青年代表馮卓森炮轟港府忽視青年住屋需求，房屋政策往往傾側於家庭和長者，令青年人感到氣餒。



聯席召集人藍偉良與嘉賓於會上簽署聲明，要求政府正視青年住屋訴求、促請政府研究及制訂青年住屋政策，以及要求政府協助青年建立向上流動的房屋階梯。聯席稍後亦會發信邀約青年發展委員會主席張建宗進行會面，提交青年住屋政策倡議書。