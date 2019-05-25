逾八成人感租用康文署球場困難　團體倡改善機制

足球場炒場問題近年為人詬病。有團體於前年底向香港球場使用者進行調查，有83.7%對於「租用康文署管理的十一人足球場地相當困難」感到「非常同意」和「同意」。團體提出多項短、中、長期建議，其中提出應收取按金以打擊炒賣硬地場場紙問題，改善租用系統和管理；因應專業訓練改善設施和管理，而規劃亦應聽取足球專業人士和公眾意見，並在各區興建10個以上的11人仿真草球場。



團體「撐場大聯盟」2017年底至去年4月期間，收回955份有效問卷，受訪者為12歲或上的場地使用者；有375人表示非常同意「租用康文署管理的十一人足球場地相當困難」，而表示同意則有405人。聯盟指，有非港超的足總屬會球隊表示，為增加訓練量，教練亦要向炒場者買「場紙」才能確保每星期有一課訓練。



大聯盟在報告又指出，現時署方11人場每節最高時租為278港元，但有炒家將價格抬高至900港元，即原價的3倍。另外，受訪者中有415人為康文署11人足球場的用家，當中亦有329人認為租用11人場感到困難。



大聯盟指出，根據《香港規劃標準與準則》，每10萬人便應有一個11人足球場，而香港逾700萬人，政府應興建70個足球場，惟現時康文署轄下11人足球場只得56個。大聯盟建議，政府應增建10個以上的11人球場；為全港增加逾萬個黃金時段場次，減少炒場；改善租場機制，按不同團體的需要劃分租用優次，並推行配額抽籤制，例如足總及學校可優先租場，其次是體育總會，個人租用則排在最後等。