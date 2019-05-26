探射燈：堪輿學家料明年鼠年爆鼠疫

人畜傳染病接踵襲港，香港現正受非洲豬瘟及大鼠戊型肝炎夾擊，情況令人擔憂。堪輿學家預計明年踏入鼠年，鼠患問題會趨惡化，港府將面臨更大挑戰。



古語有云「太歲當頭坐，無災也有禍」。堪輿學家周漢明解釋，自古以來以12種動物代表年份，惟在本命年容易出現與該生肖相關的疾病或意外。當中先後在猴子及黑猩猩身上被發現的伊波拉病毒，其中1種新型伊波拉病毒便於2004年的猴年在非洲國家蘇丹南部爆發；1985年的牛年，英國有1頭乳牛死於神經症狀，包括顫抖、觸覺敏感、狂躁、動物不協調及後肢無力等，翌年專家宣布為瘋牛症，並指為最早的病例；2018年的狗年，內地疫苗生產商於7月被揭發瘋狗症疫苗生產紀錄造假。



此外，個別生肖如龍雖是虛構生物，但龍在歷史上代表九五之尊，故龍年較多皇室人員、領導人逝世。翻查紀錄，1952年2月逝世的英王佐治六世、1976六年9月去世的中共前領導人毛澤東，及1989年1月去世的日本天皇裕仁同樣均在龍年。至於名字與本命太歲將軍或生肖相同的人或公司，同樣犯了忌諱，馬航MH370便是於2014年的馬年失蹤。



另外，周漢明分析以今年豬年為例，本港隨即爆發非洲豬瘟，而農曆4月為破月，是全年最多不利事情發生的月份，故與豬相關的問題最為嚴重。加上香港屬中國的東南偏南方，流年南方為太歲所在地，香港更易出現疫症。



周漢明又指，本命年的運勢會先於去年出現預兆，「非洲豬瘟係舊年尾先喺內地爆發，今年再蔓延，所以鼠疫今年會先有零星個案，到出年鼠年就會大爆發，農曆10至12月最嚴重。」



另一堪輿學家麥玲玲解釋，立春主宰一年運勢，如該年立春是好日，通常一整年都會平平安安，惟今年立春是破日，屬驛馬相沖，特別多交通及衞生相關事故。麥預計，農曆10月有機會爆發第二輪疾病潮，加上明年是鼠年，鼠患或會再度爆發，甚至升級，「好似雞年容易有禽流感、牛年就會有瘋牛症，今年豬年就即刻爆咗非洲豬瘟，本命年通常都會係咁！」