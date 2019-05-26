探射燈：政策滯後各自為政　民居1日捉到9隻

本港驚爆鼠傳人大鼠戊型肝炎個案，雖然日前展開全城清潔運動，惟全城已聞鼠色變，人心惶惶！東網連日到各鼠患黑點直擊，發覺多區鼠輩橫行，眾多遊客的油尖旺區鼠患嚴重，有商戶坦言被老鼠咬爛貨物，憂慮帶病毒隨時被感染；黃大仙有街市晚晚群鼠亂舞，荃灣區更有住戶「1日捉到9隻」。有醫生及立法會議員憂慮大鼠戊型肝炎演變成風土病，市民慘受「鼠患圍城」困擾。



東網記者連日到全港多個鼠患黑點巡視，其中遊人如鯽的油尖旺區，鼠患問題嚴重。旺角一間紙紮舖店主何先生指，附近後巷經常有垃圾及食物殘渣堆積，吸引老鼠「開餐」，其店舖亦遭殃，不時有老鼠闖進店內並咬爛其貨物，雖連日放置鼠籠及老鼠膠卻捕鼠無果。何擔心近日爆發的鼠患「燒到埋身」，希望政府能加強清理周遭後巷，但同時對政府行事欠缺信心，「（部門要）有人投訴先會做嘢！」



「隻老鼠都大過個老鼠籠，點會有老鼠上釣？」油尖旺區議員黃建新指區內鼠患問題一向嚴重，特別是食肆林立的街道及後巷，不時有貓般大小的老鼠出現並爬入民居搗亂，居民需要自行想辦法處理。黃直指政府未解決市民的困擾，認為食環署應檢討現行捕鼠滅鼠的措施，部分鼠患黑點應加強清潔。



素為鼠患黑點的黃大仙，居民何太指不時聽聞鄰居家中有老鼠出沒，雖然大廈已安裝老鼠擋，但仍經常有老鼠入屋，不少住戶紛紛自行於門窗安裝鐵絲網，亦坦言憂慮鼠患日益嚴重，最終可能會感染大鼠戊型肝炎。



至於荃灣區亦有不少市民受鼠患困擾，立法會議員陳恒鑌指，鼠患問題於舊區肆虐，曾有市民1日內於家中捕捉到9隻老鼠，為了防鼠只好在家中所有窗戶加裝鐵絲網，出門前必然緊閉門窗。



陳又批評本港滅鼠政策嚴重滯後，甚至已達崩潰邊緣，他曾多次向食環署反映目前的防治方案及模式出現重大漏洞，如以鼠餌情況計算老鼠數量不能反映真實數目，再用此方法只會令鼠患惡化，促請食環署召開跨部門會議，制訂全面政策應對鼠患，否則大鼠戊型肝炎成風土病勢所難免。陳擔心大鼠戊型肝炎出現人傳人情況，憂慮病毒一旦出現變種，或變得更具傳染性，情況將更「恐怖」。



家庭醫生林永和亦指老鼠可傳播大鼠戊型肝炎及漢坦病等病毒，現時港九新界均出現患者感染大鼠戊型肝炎個案，或證明病毒隨鼠群擴散至多個社區，疫症有成為風土病的風險。他指由於老鼠身上可長期帶有該病毒，而人類感染後，部分人或不會即時出現病徵，擔心實際感染數字只是冰山一角。單純加強清潔並不足以解決問題，只能減少市民與老鼠的接觸，更理想方法是加強滅鼠以杜絕病毒。



香港大學微生物學系臨床助理教授薛達解釋，於大鼠體內發現戊型肝炎病毒十分常見，但大鼠傳人的個案則較為罕見，現階段未能確定病毒的傳播途徑。他指不排除病毒會出現基因突變，須密切監察和繼續進行病毒測試。他希望大鼠戊肝不會變成風土病，惟現階段資料太少，未能足以立下定論。



「點解政府會容許鼠患去到一個咁不堪入目嘅地步？係咪部門各自為政呢？」感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，本港再次新增大鼠戊肝個案，社會應要徹底正視鼠患問題和檢討滅鼠工作。



據食環署資料，鼠患數字不斷上升。全港以捕鼠器捕獲的老鼠由2016年約1.32萬隻，升至2018年的1.65萬隻；以鼠餌毒殺的老鼠數目由2016年近2.4萬隻上升至2018年近2.8萬隻；至於食環署過去接獲鼠患的投訴由2016年約9000宗，升至2018年約1.16萬宗。

