東方日報A1：寫明地段唔當地址　郵件一律拒送玩殘巿民

香港郵政失職荒謬，懶理地段編號地址成派送盲點。有港人早前從澳洲寄件往文錦渡一地址，豈料發現郵件到港後無法被派送，追查下驚悉香港郵政竟不派送「地段編號（Lot No.）」的地址，又無主動通知寄件及收件人，結果折騰一個月收件人始領回郵件。寄件人炮轟香港郵政：「偏遠地區就話唔送，連最基本都唔做，學人做咩郵政呀！」又形容領件制度「低能白癡」。學者亦批評香港郵政以地段編號為由拒絕派遞是不合理，斥香港郵政因循苟且。



商人朱小姐上月四日從澳洲寄麵粉樣本去文錦渡一間車場，至七日時她在追蹤郵件的網頁發現，其郵件到港後無法被派送，她遂向澳洲郵局了解事件，才得悉香港郵政不派送地段編號的地址。朱小姐大感不滿，並指香港郵政無主動聯絡寄件人或收件人，而該郵件會如何處理更無人得知，批評當局毫無責任心。朱小姐越洋聯絡香港郵政，要求將郵件放在上水石湖墟郵政局，好讓收件人前往領取。



不過，收件人先後三次到郵局，分別出示身份證及商業登記，都被郵局職員以無通知卡為由拒絕。期間，朱已前後十次發電郵給香港郵政，最終朱提供另一地址收取通知卡，但一周後仍未收到。朱怒斥：「偏遠地區就話唔送，連最基本都唔做，學人做咩郵政呀！香港郵政從來無派通知卡畀收件人，叫收件人點拎？有乜理由畀晒所有證明嘅文件都唔得？」她斥香港郵政官僚，坦言：「呢個制度直頭係低能白癡！」



香港郵政署發言人回覆查詢時指，寄件人上月五日從澳洲投寄一件包裹至本港，於同月十一日抵港。由於收件地址只有地段編號，屬無法派遞地址，故郵件須退回寄件人。寄件人於十五日透過澳洲郵政要求更改派遞地址，並於十七日派遞，惟該址職員指無郵件上所指的收件人，其後署方按寄件人透過澳洲郵政提出的要求，將郵件再轉往上水石湖墟郵政局。



署方指，上月廿七日向收件人發領取通知卡，惟收件人於卅日指無法取卡，亦未能夠提供該地址的證明文件核實身份，署方遂建議收件人出示投寄證明書的正本或電子影像，以核實領件人與寄件人的聯繫，收件人同意署方的安排，並於本月六日領取郵件。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，香港郵政無與時並進，亦未能達到香港郵政的效能，連政府部門都有以地段編號作物業估價或其他用途時，香港郵政以地段編號為由而拒絕派遞是不合理。他又指，有些以地段編號作地址的地方有經營生意，更需要報稅，而將來發展棕地時都有文件需郵寄，質疑︰「係咪因為香港郵政唔寄就咩都唔使做？」



他認為，寄通知卡屬非常簡單任務，風險亦不大，批評香港郵政因循苟且，前人定下來規矩，前線職員死板執行。他表示，近年香港郵政發展與郵遞無關的事務，斥香港郵政不務正業，若香港郵政續以得過且過的態度服務大眾，只會令市民選擇其他速遞。

