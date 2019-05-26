污染難救　港府不思進取　減排跑輸全球

減緩氣候變化刻不容緩，環境局局長黃錦星昨日(25日)指出，氣候變化是人類有史以來最大挑戰，以2030+香港氣候藍圖要求，香港每年人均碳排量要由目前的五點七公噸減至三點三公噸，港人生活模式需作改變。有環團則批評，此目標僅為「最低消費」且欠進取，指出減排應多管齊下，惟港府單着重改變發電組合，而忽略運輸及節能的減排工作，將大大拖低減排進度，對能否達致二〇三〇年減排目標感到悲觀。



黃錦星昨日出席公開活動致詞時表示，氣候變化是人類有史以來最大挑戰，需要社會各界人士共同參與才能減緩。香港每年人均碳排放量達五點七噸，若全球的生活模式與港人相近，需要二至四個地球才夠支撐，認為港人的生活方式需要改變。他又稱，港府的《香港氣候行動藍圖2030+》已制訂香港減碳目標，希望透過使用潔淨能源、節約用電、環保運輸和減廢等四方面減少碳排放，並期望至二〇三〇年香港每年的人均碳排放量減少約三點三至三點八公噸。



另外，港府去年十月推出的上網電價，至今已收到三千多宗申請，兩間電力公司已審批當中八成申請。他續指，當局已要求兩電逐步淘汰燃煤發電，目前全港有一半用燃煤發電，目標明年年底將燃煤發電比例減至兩成，望二〇三〇年全面淘汰。



健康空氣行動行政總裁馮建瑋指出，除發電組合外，運輸產生的碳排放也佔整體碳排放的一成七，但港府的交通環保政策落後，不但推動電動車不力，最後三輛受資助的電動的士也轉爲私家車，而石油氣小巴亦將停產，未來或要轉回使用柴油小巴，擔憂空氣污染勢必惡化，屆時二〇三〇年的減排目標亦難以達到。



低碳想創坊曾發表檢視香港氣候行動研究報告，顯示港府減排目標跑輸全球。其理事會主席李智明批評，三點三公噸的人均碳排放量僅為「最低消費」，不明白挑戰在於何處。他認爲，港府的減排措施欠進取，建議可跳出框框，如與鄰近的大灣區進行環保協助，在內地闢地發展可再生能源，再向香港供電，以提升再生能源的發電比例。他又建議當局可考慮提供更多交通津貼，鼓勵市民多乘搭公共交通工具，減低碳排放。



綠色和平資深項目主任楊凱珊則認爲，按新一份聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)一點五攝氏度報告中的建議，香港至二○五○年應把溫室氣體總排放量減至零，而二○三○年的人均三點三公噸的目標僅為階段性目標，認爲港府可更進取地提升減排速度，以往當局過於着重改變發電組合，而忽略節能的減排措施，促請港府訂立長遠節能目標，以減緩氣候變化。

