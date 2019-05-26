我有正能量：屯門「孩」趣士多　打造社區人情味

不賣汽水，不賣零食，這間位於屯門藍地大街盡頭的士多，經常傳出小孩子的歡聲笑語。推開士多的木圍欄，小小的空間放滿童話繪本和玩具，一班新界西家長眼見區內缺乏親子活動空間，於是出錢出力義務活化空置士多，令其搖身一變成為繪本故事館，為區內家庭創造另類玩樂空間。



位處於兩層高的舊式村屋內的百好繪本士多，除了定期舉辦親子故事時間，還會不定期組織遊戲日、早餐會、各種興趣班和音樂會等活動。早前家長義工Manas就聯同其他家長，設計親子遊戲時間，準備不同小遊戲，帶領十多個家庭到附近籃球場，讓大人小朋友放下書本，於戶外空間一齊放鬆身心，享受難得的假期。



活動還未開始，家長義工首先在籃球場內劃分五個區域，擺上遊戲所需的物資，小朋友們早已蠢蠢欲動，甫到場就急不及待聚集到「玩具」旁玩起來。Manas笑言：「小朋友就係咁，有得玩就好開心，根本唔使嘥口水。」



遊戲日使用的物資十分簡單，家長和小朋友在裝上肥皂水的大面盆旁吹泡泡；在紙皮砌成的大恐龍和白色麻布上自由作畫；廁所泵加上木板車就變成親子賽車；還有大皮球和拋紙團等。帶同一對兒子參加遊戲日的張氏夫婦表示，活動提供機會予孩子和不同人互動。張太直言：「屋企地方太細，冇辦法設置咁多道具，呢度小朋友除咗有更大空間去玩，亦可刺激佢哋嘅創造力，例如原來用一個木板同兩支棍，都可以有唔同玩法。」



兩小時的遊戲時間轉眼過去，縱然玩到身水身汗，數名年紀稍大的孩童仍主動幫忙收拾，把木板堆到木頭車上，把垃圾檢起，和義工們一起把物資帶回士多內放好。Manas本來是一位全職媽媽，女兒出生後開始為她物色不同活動，偶然機會下認識百好繪本士多，成為義工。她自言過程中最大的轉變，是為女兒建立一個好榜樣：「當我用餘暇去做家長義工，囡囡見到媽咪咁做，佢就會覺得其實自己都做得到，唔係樣樣嘢都要等人去安排，會變得更主動同更有責任心。」



百好繪本士多曾是一間名副其實的士多，早年空置後，業主以低價出租予家長義工成立親子空間。不少居住於屯門、元朗和天水圍的家長更義務前來幫忙修繕，捐出各種物資和玩具，有善心人士捐出大批紅酒箱，在義工們的巧手下成為書櫃牆，加上社區團體為樓房繪畫的繽紛外牆，整個空間煥然一新。

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