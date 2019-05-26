網民熱話：內地男為陪女友人硬闖女廁　網民譏「他是孩子？」

男女有別人所共知，就算小朋友到某個年紀，亦不會進入異性廁所，更何況是成年男子，不過有人似乎「不懂規矩」。有網民昨日（25）在商場就目睹一名內地男陪同行女子進入女廁，逗留數分鐘才離開。該網民怒斥，「成日叫包容佢哋，今次點包容呀？講緊女性安全問題！」



網民Ella在Facebook群組「突發事故報料區」上載圖片，聲稱於尖沙咀一個商場女廁內，目睹一名內地男與兩名同行女子齊齊進入女廁。Ella直斥，「個男人無理由唔知係女厠囉」。而圖中可見，該名年約30歲的男子推門準備離開，期間廁所門清晰可見有女性圖案標示。Ella稱內地男逗留數分鐘才離開，她其後向商場保安投訴，但就未講述之後如何處理。



網民直斥疑似內地男子行徑離譜，認為就算看不懂字，也應該看得懂圖案意思，認為對方「擺X明玩嘢！」不過亦有網民認為貼文者只顧影相，未有報警變相「放生」對方，認為應該大叫非禮並即時報警處理。不過亦有網民力撐內地男，不排除對方誤以為是兩性廁所，並指這類廁所在台灣很普遍。



網民有話說



King King：立即報警啦，等乜



Hayata Kana：男女廁都唔識分？



Hayata Kana：商場保安只會話佢一、兩句或者息事寧人。



孫偉恆：香港人有乜事就只識放相上網，報警有幾難？



Marvelous Marvelous Wong：他只是個孩子呀！



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