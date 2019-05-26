港府三方向推動創科　部門採購投標條件需創新

政府近年積極推動創新科技的發展及應用，並視之為未來經濟增長的新動力。財政司司長陳茂波今(26日)發表網誌指，政府正透過三個方向，包括考慮含創新科技元素的投標、增加撥款作科技統籌及科技券放寬申請資格，以推動創科發展。



陳茂波指，政府作為市場上的主要客戶之一，在各部門進行採購時，投標者的經驗不會列作參與投標的必要條件，亦不會單純「價低者得」，而是考慮是否包含創新科技元素、是否以新穎的方式提供某種公共服務。其中，技術評分佔比由原來的30%至40%上調到50%至70%，當中預留一定比例以考慮標書建議的創新度。



第二，政府於2017年設立5億港元的科技統籌整體撥款計劃，支持各部門利用科技提升運作效率及服務質素。該計劃已支持48個由部門提出的應用科技項目，涉款逾3億港元。政府於今個財政年度向計劃增撥5億港元，進一步推動各部門利用科技，為市民提供更好的服務。



第三，政府於2016年底推出「科技券」先導計劃，資助本地中小企和機構善用科技以提升生產力或升級轉型。截至上月底，已批出逾1220宗申請，資助總額1.7億港元。政府在今年預算案中宣布將「科技券」計劃恒常化，並將每名申請者的資助上限倍增至40萬港元，每名申請者可獲資助的項目上限亦由3個增至4個，同時放寬申請資格、簡化申請程序和提供更清晰指引等。