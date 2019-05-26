港故：4000貓狗牛羊家園毀　動物戰隊：推土機一壓咩都爛晒

一條馬路，隔開了城市與鄉郊，一邊是高樓和商場，另一邊是村莊及耕地。兩邊就這樣對峙着，直到一個討論了超過十年的發展計劃踏入收地階段，這條馬路終於還是擋不住推土機。走進即將被拆遷的馬屎埔村，領路的竟是一隻貓。而來到轉角，一位義工抱起了眼前的貓，跟我們談起了發展區內的這些年。



義工名叫陳大吉，是「東北反逼遷動物戰隊」的十個成員之一，「鄉郊地區有好多動物，有貓、有狗、有羊、有牛、有豬，但係我哋講緊土地問題嘅時候，好多人都睇唔到呢啲動物嘅存在。」大吉摸着貓咪的頭說道。要保護這群動物，為牠們爭取生存的空間，也就是「動物戰隊」名字的由來。



鄉郊動物超過4000隻



團體在2017年暑假開始，統計了發展區內動物的數目。「動物戰隊」用僅有的人力，一年裏跑遍大半個東北發展區，訪問了216戶村民，了解他們飼養動物情況和餵養社區動物的數量。最後估算出起碼有4000隻動物以這裏為家。為了在清拆之前妥善安置牠們，戰隊努力和村民溝通，一方安排領養，另一方面亦要為牠們絕育，以減慢繁殖數量。



除此之外，團隊也試過找政府官員討論，研究如何安置這4000隻動物。無奈的是，政府部門之間都在推卸責任，有的說要找發展局，有的說要找漁護署，「最新嘅回答係食環署，意思就係呢啲社區動物係講緊衛生問題，咁被捉到就要死喇。」陳大吉感到氣憤難平，「喺政府眼中，呢啲動物全部都唔係生命！」



4000生命何去何從？



在這4000隻動物裏，有一部分是有主人的。陳大吉表示，在現有政策下，想要帶家中的寵物住進市區也不是一件容易的事。以公屋為例，要帶狗入住的話，可以申請伴侶犬。但前提是主人必須要從精神科醫生那邊取得醫生紙，證明自己有精神上的需要，房署才會接受申請。就算房署批准了，飼主也只能夠帶上一隻伴侶犬。然而對於鄉郊地區，家中養上兩、三隻狗是一件很平常的事，房署政策就意味村民上樓可能要拋棄另外部分家犬。



至於能夠「上樓」的動物，也需要時間習慣市區生活。大吉解釋，鄉郊的動物閒時都是放養，會在村落裏自由走動，要困在房子對牠們來說是痛苦的。有因吵鬧而被鄰居投訴的，也有適應不了城市環境最後鬱鬱而終的。



在訪問進行期間，不遠處突然傳來巨響，驚動了大吉懷中正在熟睡的貓，眨眼間，貓就逃進屋裏了，「隔離地盤開始打樁，啲貓最鍾意匿埋，環境一嘈佢就匿埋。所以當個地區一收地嘅時候，推土機一壓過去，就大家一齊死喇，佢唔會理你下面有啲咩。」



政府理應負上責任



5月3日，立法會財委會通過新界東北發展項目第一期工程等撥款，代表收地和清拆的工作即將展開。大吉坦言，自己只能盡力搶救，並希望在推土機到來前，政府能為這些動物負上少許責任，「本來呢個地區唔拆，我哋努力做絕育嘅話，其實動物會喺呢到生存得好好，然後慢慢老死。」所以大吉認為政府應該興建一個領養中心，讓市民可以前來領養或是協助照顧。



面對發展，這些動物未必有能力反抗，牠們甚至不會知道自己的家園即將被拆去，但這是否代表牠們的生命不應被尊重？今集《港。故》用8分鐘，帶大家來認識以守護野孩子為己任的「動物戰隊」。



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