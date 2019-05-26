疑因醫護不足　今年首4月僅7宗器官捐贈團體批情況惡劣

香港器官捐贈率偏低，為鼓勵及答謝捐贈者的無私大愛，病人的骨灰可撒於將軍澳華人永遠墳場的紀念公園。該公園今日(26日)舉行「大愛恩人春祭」活動，食物及衞生局局長陳肇始表示，每年僅約100名死亡病人合適捐器官，但當中只有一半人最終捐出器官，去年全年更只得39人。她指現時仍有2000多人等候器官移植，呼籲大家登記器官捐贈。截至目前，器官捐贈中央登記名冊有30.4萬人登記。



香港器官捐贈行動組召集人雷兆輝透露，去年僅得39人捐器官，情況並不理想，今年頭4個月更只得7個，他形容捐贈率「十分惡劣」，估計或因為公立醫院醫護人手緊張，令潛在捐贈者未得到識別，而且深切治療部的病床愈見短缺，同時令腦死亡病人未得到及時跟進聯絡捐贈器官。他指，雖然器官捐贈登記人數按年上升，短短3年間升了10萬人，但登記數字不能與捐贈率相提並論，每年捐贈器官的病人當中，只有1至2人有填器官捐贈卡。



器官捐贈可以遺愛人間，今年23歲的佩瑩是早產嬰，出世後已有哮喘及氣管炎，肺功能較常人差。4年前冬天，佩瑩不慎淋雨發燒令她患上肺炎，要入深切治療部，需以人工心肺機續命。她形容當時簡直苦不堪言，身體插滿喉管、無法進食又無法動彈，曾想過一死了之。她在葛量洪醫院住近一年，於聖誕節前夕竟收到來自醫院的一大份聖誕禮物，就是有合適的肺移植。換肺後佩瑩重獲新生，感激捐贈者及其家屬給予她第二次生命。



另一名51歲的王先生多年來受多囊肝腎病纏身，需要洗血續命。他每日身上都負載着一個重達18磅的多囊肝臟，連走路及飲食都有困難。對王先生來說，他比別人等到合適移植的機會更渺茫，因他要同步移植肝腎兩個器官，結果一名不幸離世的病人大愛捐出器官，令他逃出鬼門關。為推廣器官捐贈，作為過來人的他積極參與義務工作。