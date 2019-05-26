中學IT課程脫節　學生僅識技術名稱及簡易操作

現時資訊及通訊科技科(IT科)是初中學生的必修科之一，不過有調查發現，教師認為IT科課程追不上科技發展，受訪中學生亦反映未算積極學習IT科。香港青年協會成立的「青年創研庫」在上月至本月期間，訪問101所中學的IT科教師及590名中學生，了解學校推行初中資訊科技教育的效能。



調查結果顯示，54%受訪教師認為在初中階段推行IT科時，因科技發展速度太快，課程難以緊貼社會現況作出更新；51%教師反映課時不足；38%則認為教師對新科技缺乏掌握，成為授課上的難題。



研究又發現，教師與學生對IT科的價值存在落差，以10分為滿分，學生認為「IT科與其他科目同樣重要」的平均分只有4.72分，遠低於教師所評的7.68分，反映受訪學生普遍不認同IT科的重要性。另外，受訪教師普遍期望學生完成初中必修IT課程後，可將技能應用至實際工作，惟大部分學生自評只能「認識技術名稱」或「簡易操作有關技術」。



青年創研庫教育與創新組建議，當局在現行課時指引上，加設IT知識範圍需佔課時最少5%，即每周2個課節的要求，以解決課時不足問題，又促政府參考外國經驗，將「資訊素養」納入初中IT科指定組成部分，有助學生分辨網上真偽資訊，培育成為具操守的資訊科技使用者。