黃台仰獲庇護　張國鈞稱冇證據證明不獲公平審訊

於2016年旺角暴亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，去年5月在德國獲難民庇護。立法會議員張國鈞今午(26日)在一個論壇上指，現時未有任何證據能證明，黃、李二人在香港不能得到公平審訊，導致二人成為政治難民。有指德國政府的做法是因對香港的司法制度失去信心，張不認為是任何國家審批難民的機制之一，更指若按此邏輯，現時香港所有刑事案件的被告均會符合資格。



張國鈞又以新加坡作例，指香港的新聞、言論自由比新加坡寬闊，而且亦有不少新加坡人因其言論而遭政府控告甚至離開，但不見得歐美國家接收這些人作政治難民。



社運人士陳浩天表示，德國政府早於一年前已向二人發出難民庇護，認為是一早已看到香港的變化，並形容會是外交風波。他表明對香港司法制度沒信心，終審法院會對人大釋法「照單全收」，更批評政府不應以暴動罪作檢控。對於德國外交部認為香港整體人權狀況良好，陳浩天認為說法官腔，要看實際做法，形容今次德方做法非常直接和實際。被問到會否尋求外國庇護，陳表示沒有此打算。



香港人權監察代表則表示，香港的人權狀況愈來愈落後，新聞、言論等多方面的自由全面下跌，認為德方在審批難民申請時，會考慮申請人原居地的法治情況。



港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌則表示，按現時的政治形勢，估計在修訂《逃犯條例》後，會有人到外國尋求政治庇護，擔心一國兩制的聲譽會受影響。