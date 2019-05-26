經濟拮据萌死念　單親戶幸獲社屋與共住家庭互支援

公屋輪候時間不斷延長，社會房屋成為輪候冊市民的短期出路。肖女士與6歲女兒輪候公屋逾5年，一直以月租1萬多港元租住西環一單位，去年與伴侶關係欠佳，11月時伴侶更突然失蹤，令她無力承擔租金及女兒生活費，面對「劏房都租唔起」的經濟困境，她患上抑鬱症甚至一度想過自殺，幸獲社工轉介租住華富閣社會房屋，現時與另一共住家庭相處融洽，生活及情緒上得以互相支援。



香港仔坊會社會服務去年8月開展為期3年的「友里同行計劃」，為社會服務聯會主辦的社會房屋共享計劃之一，由華懋集團提供薄扶林華富閣合共16個單位，為24戶低收入家庭提供過渡性房屋。現時入住率近八成。



受惠於計劃之一的肖女士去年面對伴侶突然失蹤，突如其來的轉變令她情緒陷入谷底，身體出現如手震等不同症狀，以至無法工作，只能靠積蓄及向家人借錢應付生活，後期積蓄用盡，連租住劏房的能力也沒有，面對極大的精神及經濟壓力。



她在社工轉介下，一個月內獲轉介入住單位，與另一家庭共住一個400平方呎單位，情緒問題亦獲得改善，「之前有好多擔心，驚對方相處唔嚟，但入住後發現只係多慮，而家我不時會教佢點樣管教個女，兩個小朋友都會成日一齊玩。」她期望不久獲配公屋後再重返職場。



社聯指，社會房屋共享計劃推行以來，經勘察後可使用的合適單位有247個，營運團體現提供219個單位，現271戶共約707人已入住。