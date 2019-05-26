憂慮修逃犯例　遊行市民批鄭若驊醜聞多兼霸道

支聯會今日(26日)下午3時在灣仔修頓籃球場舉行六四30周年遊行。市民鄭太指自己年年都會遊行支持平反六四，因當年事件發生時「好激動」，希望能在30年後能夠平反六四。她又指對修訂《逃犯條例》感憂慮，擔心通過後「香港人好似冇希望咁」，又批評律政司鄭若驊近日醜聞多多，「做事太過霸道」。



市民馮太指自己只要在港，每年都會參加六四遊行及晚會，她希望香港青少年能清楚了解當年歷史，「忘記歷史即係忘記自己」。她又批評當局對修訂《逃犯條例》解釋不清，「又話要時間解釋，又咁倉促推出」，促當局勿在未解釋清楚前便修例。



市民周小姐稱以往只參過過兩三次六四燭光晚會，今年因修訂《逃犯條例》事件而參加遊行，擔心條例通過後，今年將是最後一次六四遊行及集會，「下年可能畀人拉」。



近年不少年輕人拒絕出席有關六四的活動，但今日遊行仍看到年輕的臉孔，今年18歲的施同學，正就讀香港大學，他多年來均有出席六四集會，但參加遊行今年則是首次。他認為「政府愈來愈猖狂」，故決定站出來表達意見。施又指，身邊不少朋友拒參與六四活動，「但作為香港人企出嚟係我哋責任」。施又表明不支持修訂《逃犯條例》，即使台灣表明不接受，但政府仍「夾硬嚟」，反映有政治目的，做法不可接受。



經營小生意的市民鄧先生估計，當修例通過後必會有外資撤走，形容修例如「挖個坑」給市民跳下去，擔心中美關係緊張下，香港經濟受不了衝擊，當年金融風暴多人跳樓的情況重現。他慨嘆，自2003年七一上街後，今年再度上街，只為下一代出一分力。他稱，回歸前後香港依賴國際發展而非內地，外國人透過擁有完善法制的香港作中間人，與內地有生意往來，修例便會完全削弱香港的角色，「你估外國人好鍾意返大陸？佢哋搵錢咋」。