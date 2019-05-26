六四遊行隊伍抵達中聯辦　逾2200人參加

六四三十周年遊行今午(26日)3時由灣仔修頓球場起步，下午5時許隊頭已抵達中聯辦，支聯會聲稱有逾2200人參加，較去年增加一倍。有支聯會常委在中聯辦外手持橫額並高叫「平反六四」、「公義必勝」等口號，而其他遊行人士則從他們身旁經過後離開。而在遊行期間，曾發生途人與遊行人士對罵的情況。



當遊行隊伍行至灣仔循道衛理門外，有團體指罵遊行隊伍，雙方發生口角，該團體亦與在場的警員發生摩擦，批評警方在附近圍起鐵欄，阻隔途人及遊行隊伍。



其後，遊行隊伍行經上環市政大廈時，又有市民指罵遊行人士「呃人」、「阻街」等，有遊行人士即時反駁「夠膽你就落嚟」，雙方互罵之餘，亦有遊行人士想衝前與該名市民對話，要在場警員分隔。



此外，有私家車乘客經過遊行隊伍時，開窗指罵遊行人士阻街，令居民不能回家，即時有一名外籍男子上前用英語粗口指罵對方。期間車上乘客欲下車時，被警員制止，及後涉事車輛即駛離現場。



在遊行隊伍抵達中聯辦後，社民連到場邊行邊撒溪錢，又把溪錢撒入中聯辦，並未按警方指示繼續向前行，在中聯辦外默哀。