政Whats噏：旅客分流啟德零諮詢　陳百里受質疑

內地旅行團逼爆九龍城、土瓜灣一帶，搞到啲居民生活大受影響，旅議會原本打算分流部分觀光船去紅磡碼頭，引起地區反彈後，就決定改為分流去啟德碼頭附近。本身係經民聯成員嘅當區區議員何華漢近日講起事件，就鬧爆商務及經濟發展局局長陳百里事前同佢「零諮詢」，「係咪啟德都要搵1000人抗議至得」，更質疑陳百里係咪同政黨有私下協議添！似乎有啲火氣喎！



近來不少旅遊巴喺土瓜灣一帶，困擾當區居民，一度考慮分流去黃埔嘅紅磡碼頭，搞到黃埔居民強烈反對，多個團體請願要求擱置方案，亦有多名建制泛民嘅九龍西立法會議員先後建議分流去啟德郵輪碼頭一帶，包括經民聯嘅梁美芬。其後，旅遊事務署打算喺啟德跑道公園碼頭附近嘅兩幅政府土地，以短期租約形式發展停車場，提供約20個旅遊巴泊車位，希望分流土瓜灣旅客。



不過，啟德嘅當區區議員何華漢直斥陳百里事前「零諮詢」，罔顧地區意見，自己係「被通知」，根本冇人問過佢一句，依家又一定要做。陳百里本身係民建聯成員之一，何華漢質疑陳百里有冇同某啲政黨有私下協議，「土瓜灣咁多民建聯」，無論如何，既然分流紅磡嘅反對聲音咁大，當區早應受到教訓，點知決定分流去啟德嘅處理會咁差。



佢又話，地區嘅事「己所不欲，勿施於人」，質疑唔分流去紅磡碼頭係咪就應該分流去啟德，「係咪啟德都要搵1000人抗議至得」，地區之間唔應該互相傷害，定係應該由源頭解決旅客問題。被問到多名九龍西立法會議員都曾表明應分流去啟德，何華漢話，自己事後強烈表達過意見，大家都明白佢嘅睇法，但對於政府事前完全唔問佢就極度失望。



陳百里回覆查詢時指，絕對冇私下協議，各大政黨之前都曾建議分流去啟德，相信多名立法會議員已收集地區意見，有民意基礎才會提出咁樣嘅建議，當局事前曾諮詢不同議員，包括經民聯，又指無方案係百分百完美，只能以最大共識去做，日後會做好分流同源頭處理方面嘅工作，亦會同業界商討，不斷檢討現時方案。



講真嗰句，好多時諮詢一個政黨，唔等如黨內全部人都認同，無人知黨內啲溝通係咪咁好㗎嘛，而且陳百里未入政府前都做過區議員，將心比己，應該知道影響一個地區咁大嘅改動，就算勢在必行，當區議員都會好想知道先，起碼叫有個心理準備吖嘛，依家關係差咗，真係唔知幾時先補救得番！