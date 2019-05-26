瑪麗爆2宗種豆斷針管　女童臂留8cm長疤痕

瑪麗醫院2個月內發生2宗俗稱「種豆」針管斷裂事件！一名4歲女童去年在該院手術後，右手肘內側需種豆插入「留置針」，其後拔針時針管斷裂，約2厘米長透明軟管留在血管，需做緊急手術取出，及後病人的手臂留下8厘米長疤痕。該女童出事前2個月，該院另有一宗留置針斷裂，但沒有向外交代。醫管局表示，知悉瑪麗醫院發生2宗同類事件，已立即知會各醫院及提供其他品牌的相關產品給各醫院選擇。瑪麗醫院事後亦已檢視個案，認為有關留置針的護理程序及位置符合標準。



「種豆」針管斷裂受害女童去年12月20日在瑪麗醫院確診眼眶蜂窩組織炎，手術時其右手肘內側被插血管針作靜脈點滴，術後改用留置針。家屬聲稱獲醫生口頭答應可拆留置針，但護士拒絕，病人留醫期間曾短暫回家活動，留置針亦一直在其身體上。直至12月29日，護士發現留置針針口滲漏，拔針時發現針管斷裂，病人當日需接受緊急手術，取出約2至3厘米透明軟針管，手術後病人的手臂上和近鎖骨位置分別留下8厘米和2厘米的長傷口。



瑪麗醫院回覆指，護士當日發現病人左右兩邊手上留置針分別有堵塞及滲漏，需要移除。醫護人員隨即處理，順利將左邊留置針移除，惟於拔除右邊手肘內側的留置針時，發現血管內針管斷裂。安全起見，醫生立即安排病人接受緊急手術，由血管外科專科醫生協助取出針管斷裂部分，病人及後於今年1月3日出院。



醫管局表示，該局接到瑪麗醫院報告，分別在去年10月及12月發生2宗留置針斷裂事件，斷針均已取出，病人接受治療後均無恙，並已通知涉事的供應商檢視斷針的問題。衞生署表示，該署的醫療儀器管制辦公室在收到醫管局的通知後，已聯絡有關產品的本地負責人要求調查及跟進。

