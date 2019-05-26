亡夫捐出器官如從未離開　家屬遇移植者激動

「見到佢嘅器官喺其他人身上存活緊，感覺真係好奇妙。」鄭麗粧的丈夫18年前腦中風離世，當時器官捐贈風氣未盛行，當醫院姑娘問她是否願意捐出丈夫器官救人時，她坦言從未想過有關問題，但知道丈夫是熱心助人的人，加上遺體火化後一切成灰，最終決定盡捐器官延續別人生命。2年前的一次活動上，遇到一位估計是移植了丈夫器官的70歲老伯伯，她激動萬分，亦感覺丈夫從未離開。



要捐出死去親人的器官，對本已十分悲痛的家屬來說是一大難題。鄭麗粧說，丈夫發病時僅35歲，之前無病無痛，突然發病及離世令全家陷入悲傷，兩名年僅1歲半及6歲半的女兒自此失去爸爸。當醫院問她是否願捐出丈夫器官時，她曾向昏迷不醒的丈夫詢問意願，「當刻見到(心電圖)嘅心跳快咗，覺得佢係答應。」丈夫走後她經常以淚洗面，於是參與推廣器官捐贈活動走出傷痛。



鄭兩年前於一次推廣活動中遇見一位受贈者，她按對方進行肺移植手術時間推算，由於肺移植宗數不多，估計就是屬於丈夫，她當時十分激動，「估唔到先生個器官可以喺人哋身上用咗十幾年」，她不動聲色，只走過去拍拍受贈者肩膊，衷心祝福對方好好活下去。



黎劍聰是另一位器官捐贈者劍龍的哥哥，他指弟弟2004年因先天性腦血管畸形導致腦中風離世，年僅28歲。由於弟弟生前已簽署器官捐贈卡，於是按弟弟意願盡捐器官救人。黎母當時雖然十分悲傷，但同意兒子捐出器官，「自己家庭出現不幸，都唔想人哋家庭係咁。」當時家人曾擔心捐器官會影響遺容，但發現劍龍的遺體完好如初。哥哥亦簽了器官捐贈卡，認為人死後萬般帶不走，倒不如幫助有需要的人。



