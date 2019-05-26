政Whats噏：林芷媛腳患未愈　恐失殘奧入場券

傷殘羽毛球運動員林芷媛早前喺杜拜嘅賽事中受傷，接受換韌帶手術之後需要為期半年至九個月嘅休養，或會錯過好多場躋身殘奧嘅計分賽，佢恐怕錯過明年嘅東京殘疾人奧運會，而海關成立一百一十周年嘅其中一項活動，喺九月舉辦慈善羽毛球慈善賽，仲搵咗佢做活動大使兼落場表現，佢亦可能無法參與。



點解慈善賽會搵林芷媛做大使？事關慈善賽係為「生命小戰士會」籌募經費，呢個會亦曾經照顧過佢，而香港海關羽毛球會主席胡偉軍同生命小戰士會主席陳慧兒尋日都有嚟睇佢為慈善賽拍宣傳片。



曾受癌魔煎熬嘅林芷媛，憶述喺化療期間脫髮，因唔願戴帽同戴假髮，不但令佢受盡他人嘅奇異目光，而長達一年嘅住院治療期間，亦正值係佢由小六升上中一，有賴生命小戰士會嘅義工不斷嘅安慰、打氣同提供補習服務，幫助佢同家人度過艱難時刻，亦令佢出院後跟得上初中嘅課程。喺佢康復之後，亦不時到醫院服務病童。



林芷煖預料慈善羽毛球賽舉行時，自己仍未完全康復，但儘管未能落場打羽毛球，但都會現身撐場，期望可以呼籲更多善長捐款支持生命小戰士會。