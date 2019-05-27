香港十大死症　市民水深火熱

本港自九七年後至今超過二十年，惟港府施政千瘡百孔，本報早於去年已指出令本港不斷沉淪的「十大死症」，當中包括縱容假難民，如毒瘤般在港擴散威脅市民安危；律政司近年檢控甩轆、拖延檢控、「應告唔告」，均葬送本港法治；加上近年接連爆出多宗醫療失誤及工程事故，全為嚴重如末期癌病的死症，令市民活在水深火熱之中，人心思變，均希望移民海外。



本報去年九月已點出香港面對的「死症」，其一是「保護傘」問題，雖然法律面前人人平等，惟黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻等不少犯罪分子，卻因獲得保護傘包庇而逍遙法外。



其二則是「法治淪亡」，除律政司處事「甩轆」、錯漏百出之外，壹傳媒黎智英一二至一四年間，向不同泛民政團及人士秘密捐款逾四千萬元，惟經調查後，政府竟決定不檢控有關人士，令全城嘩然。而前年六月四日，黎智英在維園涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，證據確鑿有片為證，惟律政司長時間拖延仍「唔敢告」黎智英，各界都質疑有人怯於外國勢力。



另一四年違法佔領行動，七名警員及退休警司朱經緯「執法變犯法」，全部淪為階下囚，但仍有卅九名核心人物，如黎智英、雙學三子等主要搞手至今未被起訴，亦證司法雙重標準、不公不正。



此外，本港亦面對假難民作惡，大批免遣返聲請人「賴死唔走」，五年虛耗港人數十億元公帑；持「行街紙」非華裔人士干犯嚴重罪行，威脅本港治安，惟問題一直未能解決。



其他死症包括政局動盪、官僚怠政、管治不力、多項大型基建工程接連「甩轆」爆醜聞、醫療失誤及樓價失控等，監察團體及立法會議員早已齊齊炮轟港府處事無能，香港已死，勢觸發港人移民，自求多福。事隔大半年，香港各項「死症」如何解決仍無答案，惟更多港人選擇離開，卻是不爭事實。



各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁

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