港人定居台灣獲批　今年首季激增44%

港人移居台灣人數連續三年破千，數字持續高企，而今年首季已有二百九十七名港人獲准在台灣定居，較去年同期的二百零六人激增四成四。有移民顧問表示，申請移居台灣需時相對短，加上文化、語言以至距離均與香港較接近，而樓價只是香港的三分之一，令台灣成為港人移居的寵兒。



根據台灣內政部移民署的統計資料，今年一至三月共有二百九十七名香港居民獲台灣發出定居許可；至於去年全年，獲得有關許可的港人有一千零九十人，數字與一七年的一千零七十四人，以及一六年的一千零八十六人相若。資料顯示，港人移居台灣人數，在一六年創出了十六年新高，可見港人移居台灣的人數持續高企。



根據保安局提供的資料，估算去年及前年最多港人移民的國家為澳洲，去年有二千四百人，前年則為二千二百人，即增加百分之九；至於美國，一四至一六年均為港人移民首選，一六年有二千八百人，惟去年及前年「地位」被澳洲超越、跌至第二位，各只有一千六百名港人移民當地。而第三位則為加拿大，去年移民當地的港人有一千一百人，較前年增加二百人。



移民顧問關景鴻指出，美國、澳洲及加拿大均是港人的傳統移民熱點，惟近年選擇移民美加的港人整體來說有所減少，「唔係佢哋唔想去」，而是這些傳統移民地點，如加拿大的移民門檻調高及收緊，而美國的申請移民獲批時間延長，令部分人因而不符合所需資格，其中有人就會轉至移民澳洲。



至於移居台灣，關指申請需時相對短，「申請幾個月就會批」，加上台灣無論文化、語言、生活指數，以至與香港的距離亦較吸引港人前往，「只係個零鐘頭飛機」，加上樓價較低，一般只需香港三分之一價錢；而對於單身、想創業的港人而言，台灣更是機會較多、容易起步，因此吸引更多港人移居當地。

