東方日報A1：各界斥港府冇作為施政差失人心

法治淪亡、港府施政失效，去年估計有七千六百名港人「逃離」香港移民外地，數字較前年大增接近兩成。有學者及政界人士直斥特區政府管治如江河日下，樓價高企、連串基建醜聞以至假難民等，大堆民生問題無法解決，形容港府「冇乜作為，施政Hea吓Hea吓」，加上遲遲未檢控餘下的違法佔中搞手及金主，令港人失去對司法制度的信心，「連少少、一絲希望都破滅」，紛紛選擇離開家園、追尋更好生活。



根據保安局提供的估算數字，去年約有七千六百名港人移民外地，較前年的六千五百人大增一成七，並與一六年的數字看齊。保安局指出，香港居民離境外遊時不需向政府申報外遊目的，因此當局沒有港人移民外地的直接統計數字，當局是按向警方申請無犯罪紀錄證明書的數字等資料，估算港人移民外地數字，而申請無犯罪紀錄證明書，目的亦包括海外升學等。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，港人移民海外數字再度回升，相信與特區政府管治拙劣有關，他批評港府有大堆民生問題解決不了，包括樓價高企，「安居樂業做唔到」、持續爆出多宗基建醜聞，由風災至港鐵「三線齊癱」的善後工作亦未能處理好，令本來無甚意見、較中立的港人都感到沮喪，「連少少、一絲希望都破滅」；而假難民問題亦是「好嚴重嘅市區計時炸彈」，打劫、強姦甚至涉及黑社會活動等罪案頻生，均令人感到在港治安保障較從前差。



除對港府施政失望，法治淪亡亦是另一個迫使港人出走原因，陳舉例指，在違法佔中的問題上，律政司只「循例」檢控少數搞手，餘下多名重要搞手及金主均仍未被「落鑊」，市民「好憤慨」，對司法制度完全失去信心。而年輕人在香港難以向上流動，不排除有人希望移民外國後，機會較香港多且生活質素得以提升。



「廿三萬監察」發言人王國興亦認為，港人移民數字上升與政治因素有關，指香港現時法治不彰，舉例違法佔中後，執法者被重罰、犯法者反獲輕判，仍有佔中幕後金主逍遙法外，「香港不但係老鼠天堂，亦係逃犯天堂」，港府縱容反中亂港分子，港人「對香港仲邊有信心」，加上港府「冇乜作為，施政Hea吓Hea吓」，而樓價就繼續攀升，貧富差距愈拉愈大，社會不得安定，加上香港無甚新產業、新發展，因此「留唔住人」，港人多數都寧願往外國或到內地發展。



移民顧問關景鴻則指，港人選擇移民的一個很大理由是子女的教育，父母擔心子女努力學習亦未必可入到好學校，反而若移民外國，家長認為外國的教育具啟發性，子女讀書會讀得比較開心，同時認為子女在外國畢業，將來要回大中華地區發展亦有優勢。



關認為，生活指數與樓價構成的生活壓力，亦是港人移民的理由之一，「喺香港即使買得起樓，亦都買唔起較為大嘅地方」，惟若移民海外，把香港的物業變賣，「去美加澳紐，可能付出喺香港一半嘅錢已經有間別墅」，餘款更可留作退休之用。他亦坦言，近年較多港人考慮政治因素而申請移民。



另外，去年加入成為中國公民的申請約有一千八百宗，較前年增加一成八，而退出中國國籍的申請個案同樣增約一成八，有一百八十八宗。



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