Dr.東：製手工藝治愈身心　康復者重獲新生

七彩珠仔、一塊布、一條絲帶，都能變出精美的手工藝品，而在製作手工藝品的過程中，能讓精神病患者情緒平復，達致治癒心身的作用。醫院管理局上月在網上設立「手藝遊樂園」平台，上載精神病康復者的工藝作品供大眾欣賞，並設手工藝教學專區，希望患者能自主學習，有受抑鬱症困擾卅載的患者，透過畫禪畫令情緒得以紓緩，重投社會生活。



精神病康復者出院後，單靠藥物治療並不足夠，需要職業治療協助。醫管局轄下的九龍醫院及葵涌醫院設有職業治療部，九龍醫院代理高級職業治療師陳秀敏解釋，職業治療是帶有治癒性活動的治療，職業治療師會按照康復者的個人需要，設計多元化的治療活動，如製作手工藝品，既可培養康復者的興趣，又能在過程中協助他們重建自信，減少焦慮，從而更好地重投社會生活。



抑鬱症患者雯迪飽受失眠困擾30年，當她4歲時，媽媽因不滿爸爸的婚外情憤而離開，這夢魘30年來不斷纏擾，令她感到焦慮彷徨：「人哋聽到嘅係美妙動聽嘅音樂，但我就會覺得好嘈好煩厭！」為求心靈得以平靜，她曾一晚進食20至30粒安眠藥，又四處求診，但仍未能解決心病。



直至去年，她接觸到九龍醫院職業治療部的手工藝小組後，從學習禪畫中得到平靜及慰藉，一筆一筆地重回人生軌道：「初頭好驚畫錯，但導師畀信心話：『唔怕，大膽落筆。』最後成功完成一幅好靚嘅畫，覺得好滿足，原來我都做得到！」重拾自信、減少焦慮的她現時已能睡得安穩，更會擔任導師，將所學的手工藝開班傳授給其他組員，帶領其他康復者走出困局，邁向康復之路。



患中度抑鬱症的林小姐因被丈夫背叛而離婚，終日以淚洗面，食藥雖有幫助，但心靈的創傷一直未能痊愈，幸接觸職業治療後，透過學習製作絲網花能加強專注力，不再產生負面情緒，並重投社會開展新生活。除精神病外，手工藝也可協助中風病人復康。



中風病人司徒伯伯和方婆婆，中風後半邊身不能動，透過物理治療後逐步康復，但一些手部的細微動作仍然難以做到。司徒伯伯說，「曾試過擰起藥丸後跌落枱面，之後執唔倒」。之後參加穿珠仔的手工藝課程後，手部變得靈活，現時更能打乒乓球：「感覺個人重生咗，心情都開朗咗。」



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms