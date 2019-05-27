政Whats噏：教大25周年　25人物細說師徒情誼

香港教育大學及其前身香港教育學院，廿五年來孕育香港無數教師，師生之間有唔少故事，外界都未必知道㗎，好似教大校長張仁良就喺廿五周年紀念特刊中透露，自己同浸會大學財務及決策系副教授麥萃才有三段緣，佢哋起初係師生，後來變成大學師兄弟，喺英國華威大學跟隨同一名博士導師，後來佢哋又變成同事。麥萃才都話，自己受張仁良影響添！原來二人咁有淵源！



麥萃才一向積極參與不同公職，真係並非個個學者都肯咁樣㗎。麥萃才喺書中透露，原來佢係受張仁良影響，明白學者唔應該只係埋首於研究，更應走出象牙塔。睇嚟一個好嘅老師，真係會影響學生幾深喎！



書入面仲講其他學者原來都係師徒關係嚟㗎，教大前校長張炳良喺書中話，同前教院副校長、現任嶺大副校長莫家豪識咗三十年，莫家豪做過佢學生。張炳良話，當年係一九八六年，自己離開任職十二年嘅公僕行業後，擔任公共及社會行政課程高級講師，莫家豪就係佢首批學生，自此結下不解緣，師生二人先後加入教院，一直合力發展教育相關學科，令到教院踏上轉型之路，為正名大學奠下基礎。



教大今日將舉行時間囊開啟儀式，並發布廿五周年紀念特刊，特刊以「尊師重道」為題，當中會有廿五位人物分享佢哋師徒情誼。教大校董會主席馬時亨就話自己中學時無心向學，直至遇上好老師才發憤圖強，令佢覺得教師嘅角色極為重要，期望透過今次呢本特刊，為「尊師重道」呢個傳統價值注入新活力咁話。

