運動員退役徬徨出路　社企設基金助搵工創業

香港運動員從小埋首苦練，為獎牌衝刺，但退役後卻面對生計問題。有運動員坦言，很多人在求學階段已累積工作實習經驗，運動員則要應付訓練，相較下難免「輸蝕」。有新成立的社企就專門協助運動員轉型，為他們找尋工作或資助他們創業，目前已有多個僱主參與提供就業機會，當中包括電訊公司及零售商等，亦會以創投基金形式幫助運動員創業，並對與運動相關的方案給予意見。



退役水球代表沈瑩為兼顧訓練及工作，於一一年創立球衣設計公司，原本「一腳踢」處理公司所有業務，早前獲社企OnBoard出資幫助，並獲得營運意見，又獲介紹合作夥伴，現已有能力聘請員工減輕負擔，她興奮指「創業路已唔係得自己一個。」三項鐵人代表許煒森亦找到一份與運動相關的工作，目前獲聘在一個主打銷售運動品的商場中任職市務經理，學習管理事宜。



「OnBoard」於今年一月成立，由新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛，以及曾於慈善機構工作的劉家駿等聯合創辦，協助運動員轉型。現役香港水球代表隊成員馮剛政是OnBoard其中一位創辦人，他指身邊的運動員朋友大學時期花大部分時間練習，但其他大學生就會花時間做兼職等累積工作經驗，到畢業求職時運動員因缺乏經驗而難以覓得工作。



運動員退役後面對不少挑戰，OnBoard另一創辦人劉家駿表示，不少學生運動員及家長因擔心運動員退役後的生計及出路，即使他們運動有潛質，仍會放棄發展成運動員，對香港體壇而言是重大損失。