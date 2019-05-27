郵袋遺西環街頭過夜　郵政失魂道歉認衰

市民透過香港郵政寄信，本希望信件可準時送到收件人手上，但香港郵政於本月九日，竟「烏龍」將一大袋需要派遞的郵件，遺留在西環域多利道一幢住宅大廈停車場「補給點」未有提取，大廈住客要致電政府熱線一八二三投訴，郵政翌晨七時才派人檢回郵袋。對於郵袋遺留在街上過夜，香港郵政承認事件有人員疏忽，指郵袋及內載的普通郵件均完好，沒有被開過的痕迹。監察組織批評香港郵政犯上不應犯的錯誤，需要檢討查找不足以作改善。



據熟悉派遞運作的人士指出，今次「忘掉郵袋」事件的發生地點屬區，應屬於西營盤派遞局，因各派遞段的郵件量太多，派遞局會在區內不同地點設補給點，將郵袋分派寄往補給點，讓郵差提取及派件。這些補給點一般是設有閉路電視的大廈門口或看更亭，通常寄往補給點的郵袋會即日處理，郵差會在袋外取出一張「飛」，當完成派件工作返回派遞局，會將「飛」交給上司核對已處理郵袋數量，以防漏派郵袋，可即時檢回郵袋補派，但郵袋通宵未有提取及派發信件的事件少有發生。



今次「烏龍」遺在西環域多利道八十四號西寧閣地下的墨綠色大郵袋，印有香港郵政字樣及標誌，袋內至少有數十封信件。香港郵政承認，該署本月十日接報在堅尼地城西寧閣屋苑停車場發現一個補給郵袋後，隨即到場撿回該郵袋，並已於同日完成派遞有關郵件及與相關管業公司溝通，解釋情況。對於受事件影響的收件人及郵件派遞的延誤表示歉意。



香港郵政強調，有既定機制監管補給郵袋的設置、運送及存放。經調查後相信今次有人員疏忽所致，會按既定機制嚴肅處理，亦會重新檢視所有補給點的安排，以確保補給過程中的郵件安全。



「廿三萬監察」召集人王國興批評今次事件「難以原諒」，形容郵政犯了不應出現的失誤，又稱幸好「執得番」，否則會對市民造成諸多不便。他又指，郵政聲稱有監管機制，但今次事件正正印證有關機制未能有效執行，監管機制蕩然無存，「有檢查過點會唔知唔見咗成袋信？」。他要求郵政深刻的反省，並檢討事件，加強監管。

