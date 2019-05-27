只推安全指引　投訴始跟進　乏預防意識

香港工業意外幾乎無日無之，去年有十六宗奪命工業意外，而高處墮下更成為近年意外的主因，勞工處無做好把關工作，保障工人安全，單靠承建商自律未能有效監察，危險工程司空見慣。有立法會議員炮轟勞工處執法及巡查不足，判罰過低欠阻嚇性，未能提升安全意識。



勞工處數字顯示，今年首四個月香港發生十一宗致命工業意外，其中三宗屬人體從高處墮下個案。去年十六宗奪命工業意外中，有十二宗為人體從高處墮下，數字和一七年相同。



近兩年高處墮下致命個案除發生在竹棚、大廈外牆、吊船、電梯槽及露台等高廈外，亦有由梯子及貨車墮下。至於高空墮下受傷個案，去年首三季錄得三百三十八宗，前年有四百六十二宗，平均每日有一點二宗。



《工廠及工業經營條例》規定，僱主須為僱員提供安全工作環境、安全作業裝置及安全工作系統，否則一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁六個月。勞工處於一七及一八年均發出約二百二十張傳票，在同年審結傳票中，成功定罪率約為六成半，平均罰款一萬四千零廿三元。



建造業界曾透露，全港每日至少有二千多個大小工程，勞工處人手不足，往往只巡查大型地盤，卻忽視小型工程，故不排除有承建商或工人貪快，搭棚時懶理安全。而勞工處只推出高空工作安全指引，並依靠承建商自行監管，惟成功控告的案件卻寥寥可數。



勞工處往往在意外發生後才知悉事件，或接獲投訴才跟進，被轟欠預防工作及措施。除了小型工程，政府大型基建工程亦不遑多樣，僅是港珠澳大橋建造工程，先後有廿名工人死亡，六百人受傷，死者中包括十一名本地工人，九名內地工人，大橋更被形容是血汗工程下的「奈何橋」。



立法會議員潘兆平表示，過去針對高空墮下的工業意外判罰過低，欠阻嚇性，未能警惕承建商和工人注重安全及提升安全意識，又認為勞工處應加強執法及巡查，積極跟進安全措施。他冀今個立法年度可完成相關條例的修訂，並參考外國例子，調高罰款至千萬元以上，才有阻嚇力。

