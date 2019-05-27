月月有工人跌死　僱主違例欠阻嚇

香港無論私人小型工程或政府大型基建工程均意外頻生，每年逾四百宗高空工作意外，平均每月一名工人跌死，工人高空工作「搵命博」。「東方報業民意調查」結果顯示，香港工業安全劣迹斑斑，大部分受訪者批評勞工處失職，監管寬鬆，把關不力，對安全質素隻眼開隻眼閉，視若無睹，加上相關法例落後過時，判罰過輕，無法保障工人安全。



香港每年逾四百宗工人從高處墮下傷亡的工業意外，平均每月一名工人跌死，但檢控違例僱主只約二百宗，去年平均罰款有一萬四千元，最高只罰五萬元，只及最高罰則的十分之一。本報早前目擊大埔工業邨有工人毫無繫上安全措施下於天台斜頂髹油漆，險象環生，勞工處調查後只是發出書面警告。勞工團體質疑勞工處巡查欠效果，判罰毫無阻嚇力，盼立法會盡快通過加大罰則的法例。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百零七名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港每年發生逾四百宗工人高空墮下工業意外，平均每月一人跌死，三成五受訪者直斥勞工處失職，無法保障工人安全；三成轟勞工處巡查不足，令意外頻生；兩成五批評工業安全無人理。



勞工處過去兩年均向違例僱主發出約二百多張傳票，平均罰款一萬四千元，三成六狠批欠阻嚇，未能提升安全意識；三成五認為判罰太輕，應修例加重罰則；兩成轟當局執法不力，檢控數字偏低。



本報揭大埔工業邨有工人無安全措施下在斜頂工作，勞工處調查後僅發警告，三成六受訪者斥跟進不力，縱容違規；三成五批評當局視若無睹，法例如虛設；兩成轟當局罔顧職業安全。



有業界揭勞工處因為人手不足往往只巡查大型地盤，小型工程高空工作靠自律或者投訴，四成五受訪者斥勞工處監管寬鬆，把關不力；三成七認為單靠自律欠成效；一成三擔心難控告違規案件。



大型基建工程亦屢次發生嚴重工業意外，如港珠澳大橋造成廿名工人死，六百人傷，六成二受訪者質疑，為趕工對安全質素隻眼開隻眼閉；一成六斥港府對工業意外麻木不仁；一成一批評如無王管，淪血汗工程。



香港無論大小型工程均意外頻生，三成四受訪者直斥職安條例落後；三成三斥港府失職，無提高安全意識；兩成五認為，反映香港工業安全劣迹斑斑。



綜觀情況，大部分受訪者直斥勞工處執法及巡查不力，刑罰寬鬆欠阻嚇力，令致命工業意外飆升，受訪者促港府盡快修例加重罰刑，以起阻嚇作用，提高工業安全意識。