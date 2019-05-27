探射燈：海富苑曾為重災區　房署拒設滅蝨隊

被木蝨叮咬後又紅又癢，多年來不少公屋住戶身受其害。早年大角咀海富苑為木蝨重災區之一，區內人士接獲近百宗投訴，當中有長者住戶飽受滋擾3年，牆身布滿與木蝨「搏鬥」的血漬；又有長者稱「由頭到腳都被咬過」，要將木板床換上膠板。後來更有年輕家庭求助個案，反映木蝨並非只因居民個人衞生問題，惟房署一直拒絕成立滅蝨隊。



皮膚科專科醫生侯鈞翔表示，被木蝨叮咬後可致局部即時疼痛及皮膚紅腫，劇烈痕癢可持續1至3星期，部分過敏體質人士可能對木蝨唾液蛋白及殘留物質有嚴重過敏反應，引發結蒂組織反應，劇癢更嚴重，持續時間更長。他指有時被木蝨叮咬未必即時知道，初期可以稀釋梘水清潔皮膚，中和唾液蛋白，之後可以冰敷患處止住痕癢，如果情況嚴重應向醫生求診。

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