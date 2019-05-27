探射燈：藥物高溫可殺蝨　勤打掃防入侵

木蝨不但擾人清夢，更可致家無寧日。關注組織稱有4人劏房家庭，因受蝨患困擾「每晚都要起身捉1、2個鐘蝨！」滅蟲專家表示，木蝨在高溫地方難生存，要以熱力或滅蟲藥杜絕。



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源認同，一旦木蝨入侵，便較難控制，「（木蝨）唔似白蟻，隨時愈整愈衰。」他指現時物流與旅遊業發展蓬勃，令害蟲循多種途徑散播，要預防木蝨入侵，必須定期擦洗家具及勤洗被褥衣物，又要更換剝落的牆紙及填塞牆壁缺口等。



如不幸發現家有木蝨，梁指可以在袋中加入經過殺蟲劑浸泡的硬卡紙或殺蟲粉劑，再接駁吸塵機來打掃蝨患處，「啲蟲一吸就好快中毒死。」梁又提到木蝨在高溫下便會死亡，建議可用高於攝氏80度的熱水浸泡衣物，亦可使用熱蒸氣來噴射罅隙。有需要時亦可使用化學藥物除蝨，但盡量選擇適合在家居施用，對人畜低毒性的殺蟲劑。

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