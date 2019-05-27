探射燈：蝨患攻陷社區　基層難眠受罪

受連日酷熱及潮濕天氣影響，社區蝨患問題加劇，葵涌有失明公屋戶晚晚被蝨咬，被迫露宿街頭；深水埗劏房戶亦被蝨咬至夜夜難眠，就讀小學的女兒因睡眠不足而學業倒退。出現蝨患的普遍為低收入人士家庭，專家直指，政府多年來低估蝨患問題，僅將問題轉介社工及滅蝨志願團體，擔心蝨患擴散，問題將更難解決。



年屆70居於葵涌石蔭東邨的沈先生為失明人士，自去年底不時被蟲咬，他向房署求助，被轉介至社工跟進，並獲志願團體援助。義工上門後發現其單位滿布木蝨，滅蟲滅蝨特攻隊隊長鄧渭然指，單位蝨患嚴重，需進行2次滅蝨。他感嘆本港不少受影響的均為低收入或傷殘人士家庭，面對蝨患時求助無門，政府部門卻袖手旁觀。該隊過去2年間處理過逾600宗社福機構轉介的個案，及為逾1500名獨居或隱閉長者提供服務。



居於深水埗劏房的孟女士同受蝨患困擾，自本年初起，一家三口經常被咬得難以入睡，女兒更因睡眠不足影響學業。香港社區組織協會幹事施麗珊指，政府對有關問題的態度是不理會，低收入家庭遇上蝨患時無從得知該如何處理，促請政府增撥資源資助相關志願團體。



社署目前未有針對蝨患資助，關愛基金擬由明年起推出新項目，津貼供低收入劏房戶改善居住環境，當中包括滅蟲滅蝨服務。全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤形容，津貼對這些家庭而言只是「好過冇」。



中大生命科學學院退休教授趙紹惠亦批評，政府支援太慢，蝨患早已肆虐多區。她又指，本港濕暖天氣十分容易讓木蝨孳生，就算天氣轉冷亦只會減慢其繁殖而不會消失。



食環署發言人表示，接獲木蝨投訴後，該署會向有關人士提供防治木蝨的技術意見及衞生教育，另亦已採取措施預防木蝨在社區散播。



房署發言人指，在2015至2017年間，每年接獲約100至200宗蝨患投訴，該署安排屋邨辦事處職員先到有關單位了解情況，若涉及獨居或全長者戶，屋邨辦事處會按實際情況提供協助；若個別住戶遇到經濟困難，可直接聯絡或經由該署轉介社署或非政府機構尋求協助。

----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

