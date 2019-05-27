關愛基金擬津貼劏房戶買傢俬　議員憂最終益業主

為改善劏房惡劣居住環境，關愛基金擬在明年第2季開始向基層劏房戶提供一筆過資助改善家居、購買傢俬及滅蟲服務等，資助金額由8500港元起，為期2年，料可惠及2.4萬戶。立法會民政事務委員會今(27日)討論此事，有議員關注，資助對象僅分為「1人」及「2人家庭或以上」兩類，認為應按住戶人數，使用遞增的資助額。亦有議員擔心，計劃最終是業主得益，要求當局確保資助可直接惠及租客。



政府建議計劃由社會服務聯會統籌，非政府機構負責處理申請，包括進行資格審批、透過家訪評估劏房戶的家居環境和參照設定清單上的改善項目的需要，並為合資格住戶訂購所需物品。1人住戶資助金額上限為8500港元，2人以上住戶為1萬港元。



議員鄭泳舜表示，現時不少劏房戶的住屋環境惡劣，有單位更「爐頭黐衣櫃」，環境不理想，對住戶健康明顯有影響，認為當局應列明3人及4人住戶家庭的資助額，而非僅區分1人及2人家庭或以上。議員陳志全亦認為，2人、4人及6人的需要各有不同，應設不同資助額。



勞工及福利局局長羅致光解釋，2至4人家庭居於劏房的面積大小相若，故初步以1人及2人家庭作區分，又直認要在2年內惠及2.4萬戶有難度。他強調，計劃屬先導，未來會視乎計劃進展作檢討，如為計劃「加碼」等，行政費將佔5%，社會福利署會負責監督公帑運用。



委員會通過由鄭提出的無約束力議案，要求當局簡化計劃申請程序及不設資產審查，另應按住戶人數增加資助等。