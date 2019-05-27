搶女EO手機　許智峯議席危危乎

立法會議員作為公職人員，一旦涉及刑事案被判罪成，刑期長短將會影響其從政之路。根據立法會機制，議員涉刑事罪行被判囚1個月或以上，或面臨罷免被褫奪議席；倘被判入獄逾3個月則5年內不得參選。換言之，民主黨立法會議員許智峯現有議席已「危危乎」，更有機會不能參加未來至少3場大型選舉，其議員生涯將要畫上休止符，甚至是句號。



根據《基本法》第79(6)條，立法會議員犯刑事罪行被判處監禁1個月以上，將面臨被譴責，只要在席三分之二議員贊成便須解除其議員職務。而根據《立法會條例》第39條規定，被判入獄逾3個月，不論是否獲緩刑，有關人士不得於5年內參選，意味許將無法於今年底的區議會選舉、明年立法會選舉，以及2023年再下一屆的區議會選舉爭取連任。



然而就算刑期不足1個月，許亦未必能逃過被譴責的命運。立法會於去年已因應議員葉劉淑儀向許智峯提出的譴責動議，成立調查委員會處理，委員會主席麥美娟早前透露，冀望調委會可於今年7月休會前完成調查，以盡快遞交報告。按現有機制，調委會報告將交予大會作表決，倘若獲得在席三分之二議員贊成，便能將許智峯罷免。